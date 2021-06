De Radio Cathédrale à RCF Orne, une histoire d'hommes...

"Il faut commencer petit, lui avait glissé un missionnaire spiritain de retour du Gabon, et petit à petit ça grossit". Grâce à l'intuition géniale de l'abbé Patty, de la volonté de Mgr Dubigeon et de plusieurs prêtres ornais, la parole chrétienne a trouvé sa place sur les ondes ornaises. De génération en génération, le flambeau à été transmis. Pour fêter la radio, en cet anniversaire des 40 ans de la FM et des 100 ans de la vénérable TSF, nous avons convié plusieurs acteurs de la radio chrétienne dans l'Orne à l'image de Mgr Gilbert Louis qui comme vicaire-général à l'époque accompagna ce projet diocésain. Laurence de Valbray, comme directrice, Bernard Veigneau comme président, ou Xavier Mateos comme technicien animateur, participèrent à l'installation de la radio à Alençon avec l'ambition d'en faire une radio aux dimensions diocèse de Séez.