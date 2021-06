Déconfinement : les nouvelles règles en vigueur depuis mercredi

Les Français vont pouvoir respirer davantage. Le déconfinement entre mercredi 9 juin dans sa troisième phase. Une nouvelle étape qui apporte également de nouvelles règles. La principale, c'est le recul du couvre-feu. Celui-ci débutera dès ce soir à 23h au lieu de 21h. Soit deux heures de gagnées pour profiter des longues et belles soirées du mois de juin… Pour la levée définitive du couvre-feu, il faudra patienter jusqu’au 30 juin.



De nouvelles règles pour les restaurants et les cinémas

Les restaurateurs sont également concernés par cette nouvelle étape. De nouvelles règles entrent en vigueur ce mercredi avec un protocole sanitaire actualisé pour accueillir justement plus de monde sur les terrasses avec une jauge à 100% et en salle, des tables de six personnes maximum et une jauge de 50%.

Autres établissements particulièrement concernés par cette nouvelle phase : les cinémas. Les salles obscures vont pouvoir accueillir plus de monde dès ce mercredi. La capacité d'accueil des cinémas va presque doubler, avec une jauge étendue à 65% au lieu de 35%. Les séances du soir vont également faire leur retour.



Le secteur sportif reprend des couleurs

Et enfin, les établissements sportifs. Les salles de sport vont pouvoir rouvrir leurs portes après huit mois de fermeture consécutive, onze mois si l'on prend en compte tous les confinements. C'est un vrai soulagement pour le secteur. Autres établissements sportifs concernés : les piscines. Les piscines couvertes peuvent désormais accueillir les pratiquants avec une jauge de 50%. Pour les établissements qui sont à la fois en intérieur et en extérieur, le protocole sera adapté.

A noter que le pass sanitaire sera limité aux grands rassemblements, comme les festivals, et soumis à une batterie de mesures limitant les atteintes aux libertés individuelles. Il a été validé il y a quelques jours par le Conseil constitutionnel. Il conditionnera l’accès aux grands événements, plus de 1.000 personnes selon le projet du gouvernement, à la présentation d’un résultat négatif de dépistage du virus, d’un justificatif de vaccination ou encore d’une attestation de rétablissement après une contamination.