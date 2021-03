L’association Le Gabion a été créée il y a plus de 25 ans et elle œuvre pour favoriser l’écologie et l’insertion professionnelle. Elle promeut également l’écoconstruction grâce à des techniques naturelles et traditionnelles et utilise des matériaux écologiques.

Le Gabion recrute des personnes souhaitant se réinsérer et forme aux métiers de la construction. Une assistante socio-professionnelle suit le parcours de chaque salarié et organise également des stages de formation pour tous.