Démocratiser les gestes de premiers secours

Former les enfants

La fédération française des P’tits Héros a pour objectif principal de sensibiliser et former les enfants entre 3 et 10 ans aux gestes de premiers secours. Cette volonté est partie d’un constat de base : beaucoup de formateurs et de stages pour adultes existaient avec toutefois un décalage au vu de la demande des écoles et du manque d’apprentissage des gestes qui sauvent, chez les enfants en France. Former les enfants aux gestes de premiers secours passe par un apprentissage pédagogique adapté, ludique et non traumatisant avec beaucoup de prévention et moins de pratique. Cette base permet d’éviter nombre d’accidents. Émilie Enudde, secrétaire générale de la fédération française des P’tits Héros ajoute : "l’enfant intégrera ces apprentissages bien plus qu’un adulte, ce qui permettra leur démocratisation".



Des comportements à adopter au quotidien

Outre les gestes de premiers secours, les comportements au quotidien ont une importance capitale. Ils permettent d’éviter de nombreux accidents, notamment domestiques, surtout chez les jeunes enfants. "Les gestes de premiers secours s’accompagnent de comportements adaptés au quotidien, la prévention a une immense place dans les gestes qui sauvent" explique Louis-Marie Poitou, responsable du pôle formation à la Croix-Rouge française.



Diffuser plus largement ces gestes et comportements

En France, environ 30 à 40% de la population est apte à agir en situation d’urgence et à effectuer les gestes de premiers secours. Ces gestes sont normaux et presque banals dans les pays où les citoyens les pratiquent très tôt, comme dans les pays nordiques. Leur transmission est fondamentale pour les populariser au plus grand nombre. "Même si l’Etat a une responsabilité particulière dans cette diffusion, cette responsabilité est aussi civile : les personnes formées sont ambassadrices auprès de leurs proches” explique Louis-Marie Poitou. Avoir le réflexe d’appeler les secours, protéger pour éviter le suraccident, alerter et effectuer un massage cardiaque, peuvent sauver des vies.