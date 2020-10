Des biscuits en faveur de la lutte contre le cancer du sein à Nice

Chez les Garçons, restaurant mais aussi café et biscuiterie à Nice est une des boutiques de la ville qui se mobilise pour Octobre Rose.

L’opération, il est vrai, est passée un petit peu inaperçu à côté des intempéries dans la Vésubie mais la lutte contre le cancer du sein se poursuit avec des biscuits aux messages sans équivoque comme "Fuck le cancer".

Des biscuits qui sont spécialités de la maison. Sam Amar et Fabien Gérot, les deux co-gérants de Chez les Garçons en font pour la Saint Valentin par exemple. Et être gourmand change la donne. Quand vous achetez des biscuits, l’argent récolté part dans la lutte contre le cancer du sein. Une opération marrainée par la députée des Alpes-Maritimes, Marine Brenier et qui a déjà beaucoup de succès. Les biscuits ont un grand succès: il a fallu en refaire pour faire face à la demande.

Reportage:

Chez les Garçons: 1, rue Niepce à Nice.