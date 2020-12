Des cadeaux pour tous

Pour que Noël soit pour tous un moment de joie et de partage, et ce malgré la précarité de certaines familles et la crise sanitaire actuelle, les bénévoles du Secours populaire organisent leur "libre-service de Noël" pour les centaines de familles qu’ils accueillent chaque année. Partout en France, les antennes locales de l’association mettent à disposition des jouets et des colis alimentaires issus des dons, et les bénéficiaires peuvent y faire leurs courses. L’objectif est que chaque enfant puisse avoir un cadeau et que chaque famille qui le souhaite puisse avoir un colis de fête. L’opération est de grande envergure et concerne des milliers de personnes.