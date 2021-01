Des classes de goût

C’est une idée née dans les années 1970, grâce à Jacques Puisais, œnologue, philosophe du goût, et passionné de gastronomie, mort en décembre 2020. Inquiet des risques de la malbouffe, il a conçu des ateliers ludiques, qui ont été mis en place dans des milliers d’établissements scolaires, et qui se déploient aujourd’hui grâce à l’Institut du goût. Il s’agit de 8 ateliers d’une heure et demie, en primaire, que les enseignants peuvent monter en s’appuyant sur un guide pratique. Les objectifs sont multiples : faire découvrir de nouveaux aliments aux enfants, construire leur goût, exprimer leurs ressentis, accroître leur vocabulaire, et leur enseigner une hygiène alimentaire saine. Les classes du goût prévoient aussi d’associer les parents en les informant en amont, et en leur proposant des expériences à vivre à la maison. Une enquête d’impact auprès des parents a montré que cela contribuait à rendre les repas familiaux plus apaisés.