Des conseils pour un Noël éco-responsable

Il est possible de décorer son intérieur de manière écologique et astucieuse en prenant des objets déjà chez soi ou dans la nature : fruits et légumes séchés peuvent se transformer en guirlandes végétales par exemple, et les pommes de pin ou feuilles mortes trouvées sur le chemin peuvent se transformer en décorations de Noël originales. Certains vont même plus loin en créant leur propre sapin avec divers matériaux. Concernant les cadeaux, privilégiez les cadeaux responsables de seconde main ou objets reconditionnés trouvables en friperies, ressourceries et marchés de Noël. Enfin pour le repas, mangez local et de saison. Le repas a son importance, car selon l’Agence de la transition écologique, 25 % des émissions de gaz à effet de serre d’un foyer sont issues de l’alimentation.

Pour aller plus loin : https://www.linfodurable.fr/conso/noel-lapproche-comment-preparer-des-fetes-responsables-21596