Des étudiants en résidences seniors

Découverte de l'association Un toit parmi les âges. Des retraités proposent un gite et le couvert à des étudiants, en échange de petits services et d’un modeste loyer. Dans le même esprit, les étudiants qui le souhaitent peuvent désormais louer un studio dans une résidence pour seniors. C’est une idée de l’association lilloise Générations & Cultures. Le loyer de ces hébergements avoisine les 250 euros par mois, ce qui peut être avantageux pour les étudiants. Dans le cadre de ce programme, il est recommandé d'avoir déjà une certaine maturité et être soi-même en lutte contre l'isolement.

Pour aller plus loin : generationsetcultures.fr