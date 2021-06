Des idées pour faciliter les vacances des personnes en situation de handicap

Première étape en direction de la plage de Carras et celle du centenaire à Nice où une longue bande de béton identifiée par des rayures bleus et blanches, permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la plage. Sur place, des "handiplagistes" les accompagnent avec entre autres, des tiralos qui sont des sièges positionnés sur des bouées oranges, leur permettant l’accès à l’eau.

À Handaye dans le Pays Basque, les labélisations "Tourisme et handicap" se multiplient. La ville dispose d’une handiplage, l'une des seule en France, et le château observatoire d’Abbadia, réputé dans la région est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes atteintes d’un handicap mental.

Mais la plage n’est pas le seul lieu de vacances mettant en avant des initiatives inclusives. À Estables en Haute-Loire on trouve Lugik parc, qui propose de la luge sur rails accessible aux personnes en situation de handicap.

Enfin, direction la Creuse, du côté de Champagnat, où se développe un gîte adapté aux personnes en situation de handicap. Le projet devrait voir le jour en septembre prochain.