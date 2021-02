Des initiatives pour intégrer le handicap à la démocratie

Depuis l’Empire romain, la place des personnes en situation de handicap est souvent réduite à une question de second plan. A cette époque, seuls les aveugles avaient accès au contrat et à la justice. Aujourd’hui, juridiquement, toutes les personnes peuvent participer de manière équitable au processus démocratique. Mais dans la réalité c’est plus compliqué.

Pour répondre à cette problématique, de nombreuses associations se sont emparées de la question. Vie citoyenne par exemple, réalise un travail d’apprentissage de la citoyenneté dans des structures spécialisées. Le point d’amélioration le plus important reste de faciliter l’accessibilité pratique à la démocratie, comme par exemple transcrire les bulletins de vote en braille.

Du positif émerge malgré tout, la ville de Belfort a par exemple créé un jardin aménagé spécialement pour les personnes âgées ou en situation de handicap.