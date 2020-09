Des nouvelles du Liban

En raison de l’aggravation de la crise économique dans le pays et de la destruction d’une grande partie du port de Beyrouth, l’ONU a annoncé que plus de la moitié de la population du Liban risquait de manquer d’alimentation de base d’ici à la fin de l’année. Cette crise financière et monétaire impacte les capacités d’importation de denrées alimentaires du Liban, en entrainant une augmentation générale des prix. L’agroécologie est une alternative existante permettant aux agriculteurs de changer leur mode de fonctionnement et de trouver des solutions face à ces problèmes d'importations. Buzuruna Juzuruna, partenaire du CCFD-Terre solidaire, travaille avec des Syriens et des Libanais pour promouvoir l’agroécologie au Liban. Cette association a mis en place des jardins potagers partagés dans certaines zones défavorisées.