Des parents exemplaires ?

"Dans certains cas, la pratique sportive est uniquement perçue comme un lieu de performance" indique Marc Vannesson du think tank VersLeHaut. De plus en plus d’attitudes problématiques sont relevées par les fédérations amateures et en particulier chez les parents, comme des insultes ou des comportements violents.

"Certains parents rêvent pour leurs enfants de la carrière professionnelle qu’eux-mêmes n’ont pas réussi à construire" ajoute le délégué général du think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Différentes fédérations agissent pour faire de la prévention auprès des jeunes sportifs et leurs parents concernant l’éducation à la citoyenneté par le sport.

L’association Égal Accès œuvre pour cette cause en proposant des actions de prévention et des supports pédagogiques (vidéos, flyers, plaquettes, etc).