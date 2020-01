Deux pèlerinages en ce début d'année !

Et si votre résolution en ce début d'année 2020 était de partir en pèlerinage ? On vous fait découvrir aujourd'hui 2 propositions du Service diocésain des pèlerinages à Paris à l'occasion des 100 ans de la consécration du Sacré Coeur et de Domrémy à Rouen sur les pas de Jeanne d'Arc.

Inscriptions et informations :

- http://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/7597-pelerinage-montmartre

- http://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/7598-pelerinage-domremy