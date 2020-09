Développer la mobilité solidaire en France

Qu’est-ce que le mobilité solidaire ?

Le principe du transport solidaire est de mettre en relation des conducteurs bénévoles et des passagers qui ne peuvent pas ou plus se déplacer pour diverses raisons, afin de les aider dans leurs déplacements. Le transport solidaire c’est également l’occasion de faire de nouvelles rencontres et surtout de rompre l’isolement des personnes âgées, comme le précise Elodie Busson de l'association Familles Rurales, "cela permet de créer un réel lien fort et social avec les usagers". C’est une solution qui répond efficacement aux problématiques de mobilité rencontrées par certains habitants des territoires périurbains et ruraux.



Des solutions pour pallier les carences de transport

Plusieurs associations mettent en place des transports solidaires en adéquation avec les besoins de leur territoire. L’association Wimoov "propose une solution de mobilités adaptées aux besoins de tous les publics" indique Mathieu Alapetite, directeur communication, partenariats, affaires publiques de Wimoov. L’association Familles Rurales quant à elle, met en place un réseau de bénévoles qui organisent un système de covoiturage avec leurs propres voitures. "Ce sont souvent des personnes sans moyen de locomotion, des personnes âgées, handicapées" indique Appoline Boquel.