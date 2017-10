Devenez mécène pour acquérir une oeuvre de David Tudor

Le musée d'art contemporain de Lyon a lancé le 2 octobre 2017 une campagne de financement participatif pour faire l'acquisition d'une oeuvre de l'artiste américain David Tudor intitulée Rainforest. Pour Loïc Graber, délégué à la culture de la Ville de Lyon c'est l'occasion parfaite pour tester ce nouveau type de mécénat ouvert au grand public.



Une oeuvre interractive

Présentée en ce moment au MAC Lyon pour la Biennale, il s'agit d'une installation sonore constituée de multiples objets suspendus comme des mobiles. Cette oeuvre a été créée en 1968 par David Tudor, pionner des sons électroniques dans la musique et complice d'un autre célèbre compositeur américain, John Cage. Rainforest invite les spectateurs à s'approcher au plus près, et même à coller son oreille pour écouter la partition des différents sons émis par les objets.



Pour acquérir l'oeuvre de David Tudor, le Musée d'art contemporain de Lyon a jusqu'au 1er décembre pour récolter 20 000 euros. Si vous voulez soutenir ce projet d'acquisition, rendez vous ici.