Devenir maman: l'aventure de l'enfantement

Donner naissance, n'est-ce pas naître à soi-même ? Étienne Pépin et Melchior Gormand accueillent deux invitées, toutes les deux mères de famille, Clarisse Picard, philosophe de l'enfantement et maître de conférence au Centre Sèvres à Paris, et Blanche Streb, directrice de la formation et de la recherche d'Alliance Vita, auteure du livre Éclats de vie, pour discuter de notre rapport à l'enfantement et de son évolution.

Enfantement et philosophie

Le sujet autour du désir d'enfants fait parler de lui ces derniers temps. Entre les couples qui, part engagement écologique ou économique, refusent de construire une famille ou à l'inverse des couples désireux d'enfanter qui se retrouvent face à des problèmes d'infertilités de plus en plus fréquents, la question du don de la vie est omniprésente.

Pour traiter ces sujets, plus qu'actuels, Clarisse Picard a choisi la philosophie "qui ne s'était jamais emparée de la question du sens de l'enfantement jusque-là".

Noël approchant ces questions autour de la naissance sont d'autant plus concrètes. "L'approche des fêtes de la nativité nous interpelle tous en nous reconduisant au sens de notre propre naissance et aux questions fondamentales de l'origine et du mystère de l'incarnation" rappelle la philosophe.

L'enfantement, un long chemin

Même si scientifiquement l'enfantement désigne le moment de l'accouchement, dans les faits, c'est un cheminement bien plus long.

Pour Blanche Streb, il n'y a pas que la "conception biologique" qui débute ce chemin vers l'enfantement.

Il y a "aussi la conception quand on désire un enfant, quand on conçoit dans son esprit qu'on a envie d'avoir un enfant, c'est le même mot, c'est la conception d'une idée."

La grossesse

La manière de vivre sa grossesse dépend de l'environnement ou du contexte dans lequel se trouve chaque future maman.

Pour Blanche Streb, qui a vécu des grossesses compliquées, notamment la dernière très risquée, ce fut une "attente anxiogène".

Malgré une angoisse légitime concernant la santé de l'enfant à venir, ce temps de grossesse est aussi la concrétisation du désir d'enfant mais également une rencontre avec bébé. Clarisse Picard décrit cette période comme "un pèlerinage, un itinéraire à la fois de transformation et de reconnaissance mutuelle entre la mère et l'enfant."

Ce pèlerinage, cette rencontre, résonnent particulièrement en cette période de l'Avent où nous attendons la naissance du Christ. Une lumière dans les ténèbres en cette période compliquée pour les Français.