Dévoiler les dessous de la pornographie

Le numérique ayant changé la donne, les jeunes sont de plus en plus exposés à la pornographie et elle est devenue accessible depuis n’importe quel smartphone, sans contrôle particulier. Ainsi, 6 jeunes sur 10 disent avoir été exposés à du porno avant 15 ans. Cette exposition très précoce peut avoir un effet de sidération chez les plus sensibles, et même créer une forme de dépendance chez d’autres. On sait que la consommation à haute dose de pornographie a un impact sur le cerveau : elle dérègle le circuit de la récompense en donnant une jouissance immédiate, déconnectée de la relation à l’autre. Cette dépendance peut aussi modifier les comportements de l’individu, et avoir un effet de désinhibition sur des pratiques à risques. La consommation à haute fréquence de pornographie est rarement un phénomène isolé : elle est souvent liée à d’autres troubles, comme le stress ou l’anxiété. Le Mouvement Le Nid, engagé contre la prostitution, fait de la prévention en milieu scolaire. Ils ont notamment tourné des vidéos, trouvables sur le site de l’association pour dévoiler aux jeunes les dessous du porno. Les objectifs sont de montrer aux consommateurs qu’ils se rendent complices d’un système d’exploitation, et de faire de la prévention auprès des jeunes.

Pour aller plus loin : https://mouvementdunid.org/