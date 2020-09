3 questions au Père François Regnault, de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc, au sujet d'un cycle de 4 conférences sur l'écologie intégrale.

Dieu, l'homme et la terre : quel regard Dieu porte-t-il sur la terre ? La diversité de la vie dans le dessein de Dieu.

Ces conférences vous invitent à la réflexion et à l'action !



Plus d'informations : http://orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/8385-dieu-homme-et-la-terre