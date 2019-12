Dominicains.TV - 1 janvier 2020 à 17:03

Tous les mercredis à 17h

Dominicains.tv, une émission de formation continue proposée aux auditrices et auditeurs de RCF. Durant une heure, Philippe Cochinaux vous propose des interviews de personnes compétentes et reconnues dans les trois domaines qui seront abordés au cours du magazine : exégèse, théologie et sciences humaines. Prendre le temps de se former. Prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps ensuite de partager. En fait, tout simplement prendre le temps de se former.