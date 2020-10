Du feu de vieux, optimisme garanti en pleine pandémie

La série a été réalisée par deux jeunes femmes consacrées de l’Institut Notre-Dame de Vie qui ont choisi de se confiner au sein d’un ehpad du Vaucluse, près de Venasque, durant le confinement. Et c’est en partageant le quotidien des résidents, en étant à leur écoute et à leur service qu’elles ont réalisé la richesse de leur discours, qui ont su transformer le deuil de leur jeunesse en un seuil qui leur permet d’avancer avec sérénité dans une phase décisive de leur vie. Chaque semaine, du 1er novembre à fin décembre et tous les dimanches à 16h, un épisode consacré à un témoignage de vie d’une personne de plus de 80 ans, sera diffusé sur la chaîne YouTube du diocèse d’Avignon.

Pour aller plus loin : https://www.notredamedevie.org/agenda/evenements/du-feu-de-vieux/