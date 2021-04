Du néolithique à l'anthropocène, comment les humains ont marqué la Terre

“La terre en héritage, du néolithique à nous”, c’est l'exposition que l'on peut actuellement découvrir au Musée des Confluences grâce à des visites virtuelles. Une exposition qui dévoile l’impact des êtres humains sur la terre, du néolithique jusqu’à nos jours.

Pour parler de l'impact de l'actvité humain sur la terre et de son évolution dans l'histoire, Melchior Gormand et Anne Kerléo accueillent trois invités, Muriel Gandelin, Michel Lussault et Christian Sermet.



Qu'est ce que l'anthropocène ?

Nous parlons ce matin "d'anthropocène". Ce mot un peu babare définit, selon le dictionnaire Larousse : "période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète et les transforment à tous les niveaux" qui ajoute qu'on "fait coïncider le début de l’anthropocène avec celui de la révolution industrielle, au 18ème siècle."

Cette datation du début de la période fait débat : certains évoquent plutôt les années 1950 et l’accélération du développement industriel, urbain et démographique. Est évoqué aussi 1945 et la bombe atomique. Mais certains experts estiment que l’anthropocène commence lors de la révolution néolithique marquée par l’apparition de l’agriculture et la sédentarisation. D’autres vont encore plus loin et déclarent que c’est le début du développement d’Homo Sapiens sur la planète qui marque l’entrée dans l’anthropocène.



Les impacts de l'activité humaine sur la terre

Ce débat montre bien que l’activité humaine a toujours eu un impact sur la terre. Le débat porte sur l’ampleur de cet impact et pour le comprendre il est utile de remonter le temps.

C’est ce que propose l’exposition “La terre en héritage, du néolithique à nous”. Domestication des animaux, culture des plantes, production, consommation, habitat, transport : pour chacun de ces sujets, l’exposition effectue un saut dans le temps afin d’identifier des moments-clefs où s’amorcent des modifications environnementales d’une ampleur sans précédent.