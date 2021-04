Du pain et du pastis ?

Pain et Partage est un réseau solidaire de boulangeries qui œuvre pour l’insertion professionnelle dans la ville de Marseille. Elle existe depuis quinze ans et emploie aujourd’hui 30 personnes. L'association va lancer un nouveau projet prochainement qui s’intitule Pastis, acronyme de Pôle Alimentaire Solidaire Territorial et d'Innovation Sociétale.

Cette initiative invite les habitants des quartiers Nord de Marseille à privilégier une alimentation plus durable et solidaire.

"L’objectif est de faire émerger des projets qui favorisent l’accès à l’alimentation de qualité et la sensibilisation de manière générale à l’alimentation" ajoute Bérénice Charles de RCF à Grenoble. L’association a pu lancer plusieurs actions comme la vente de produits bio et locaux dans les quartiers prioritaires.