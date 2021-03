Le magazine du CCFD-Terre Solidaire bénéficie, à l’occasion des 60 ans de l'ONG d’une modernisation complète. Echos du monde, c’est le nouveau titre du magazine, et sa rédactrice en chef relève qu’il se constitue de plus de papiers courts, de portraits ainsi qu’une maquette plus aérée.

Dans le premier numéro de cette nouvelle formule, l’association Filastiniyat fait l’objet d’un long article. La mission de cette organisation palestinienne : soutenir les femmes journalistes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

L’association par exemple a mis en place un réseau d’entraide de plus de 500 journalistes dans les territoires occupés.