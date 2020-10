EDF assigné en justice par des populations autochtones mexicaines

Le géant de l’énergie français a pour projet d’implanter 115 éoliennes de 70 à 80 mètres de hauteur, près du village d’Union Hidalgo au Mexique sans avoir obtenu le consentement de cette communauté, ne respectant ni la loi française sur le devoir de vigilance, ni le droit international et la constitution mexicaine en signant des contrats de fourniture d’énergie et des contrats d’usufruit sur des terres autochtones sans le consentement des communautés. Accompagnés d’associations plaignantes et du CCFD-Terre Solidaire qui les défendent, les populations attendent le verdict des auditions qui se dérouleront au tribunal judiciaire de Paris.