"Eduquer les jeunes au vivre ensemble"

Grandir ensemble, n’est pas une mince affaire, de plus en plus de spécialistes de l’enfance tirent la sonnette d’alarme.

La violence est présente à tout âge et touche même les tous petits.

Nous allons y répondre avec nos deux spécialistes Corinne Nonin psychologue et directrice de l’AROEVEN et Laeticia Crétin pédagogue en éducation.

Citation d'André de Peretti, Président d'honneur de l'association MédiActeurs Nouvelle Génération :

"Il est essentiel de prendre conscience qu'on ne peut pas régler les problèmes des jeunes en dehors d'eux.

Le jeune pris en formation se sent considéré car on ne peut s'épanouir que dans la charge stimulante d'une responsabilité. Par une responsabilité, on montre qu'on est digne de la relation aux autres et que les autres sont dignes de notre relation à eux. »