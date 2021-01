Eduquer les jeunes aux médias et à l'information

Une population citoyenne libre et éclairée

C’est l’un des principaux objectifs d’une éducation des jeunes aux médias et à l’information, comme l’explique Serge Barbet, directeur du CLEMI, le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information : "c’est un apprentissage de la démocratie, le but est de former des citoyens libres et éclairés, de les former à l’exercice d’une citoyenneté active". La lutte contre la désinformation et contre la crise de défiance qui touchent l’ensemble de nos sociétés passe par un apprentissage collectif positif et bienveillant. L’ère du numérique bouleverse l’accès aux informations et met en avant la diffusion de nombreuses fake news, devenues omniprésentes et ayant de lourdes conséquences sur nos quotidiens. "C’est pour cela que quand nous faisons de l’éducation aux médias, nous travaillons également sur les données, de la data, pour créer des pratiques saines de traitement d’information via le numérique" explique Serge Barbet.



Donner des clés de compréhension de l’information

C’est la mission que s’est fixée l’association Entre les lignes, créée il y a dix ans, qui organise des ateliers d’éducation aux médias auprès de collégiens et lycéens, animés par 217 journalistes bénévoles, sur tout le territoire français. L’association propose cinq ateliers ludiques et interractifs, permettant de développer l’esprit critique des jeunes, tout en leur inculquant des outils pour démanteler les fakes news, et prendre du recul sur des informations parfois orientées. Le CLEMI, travaillant en étroite relation avec les pouvoirs publics, agit également pour donner à la jeunesse un apprentissage et des méthodes d’analyse vis-à-vis de l’information. La Semaine de la presse revient notamment en 2021, et proposera des travaux sur les médias et de conseils pratiques sur le traitement de l’information. "Le but de cet apprentissage est de développer une culture de l’info faite de réflexes : si un jeune reçoit une information douteuse, il doit pouvoir avoir des réflexes sur le traitement de celle-ci, quant à sa véracité, ses sources, et son cadre" explique Olivier Guillemain, co-fondateur et directeur de l’association Entre les lignes.



Des acteurs divers

Cette mission cruciale passe d’abord par un travail effectué des enseignants, et tous les professeurs de toutes les disciplines sont concernées. Si le corps professoral est en première ligne, les professeurs travaillent en complémentarité avec les associations d’éducation aux médias et à l’information, qui les épaulent et les accompagnent. Outre ces acteurs, le rôle des parents est également capital, "c’est la première pierre angulaire de cette transmission" explique Olivier Guillemain. Enfin, l’Etat porte également un rôle important et devrait à terme faire de cet apprentissage une des politiques publiques, car derrière cet enseignement, se jouent des enjeux de démocratie, de confiance et de citoyenneté essentiels, autant auprès des adultes, qu’auprès des plus jeunes.