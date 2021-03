EHPAD : choisir la vie jusqu'au bout

Plus de 600 000 personnes âgées vivent en EHPAD aujourd'hui en France. Ces semaines et ces mois de Covid ont révélé et même amplifié tous les travers de nos institutions consacrées au grand âge.

Ce matin Stéphanie Gallet et Melchior Gormand et leurs trois invités, imaginent l'Ehpad de demain. Catherine Bergeret Amselek est psychanalyste, Jean-Marc Blanc est directeur de l'Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité et enfin, Romain Gizolme est directeur de l'Association des directeurs au service des personnes âgées.

cultiver la vie en Ehpad

Les établissements d'hébergements pour personne agêes dépendantes (EHPAD) peuvent faire peur. Pour Catherine Bergeret Amselek tout dépend de l'ambiance qui y règne. "Une maison de retraite ça doit être un établissement ouvert, pensé au niveau architectural, où il y a de la verdure, de la musique, tout cela ça coûte de l'argent mais c'est ça qui est important. Il faut que ce soit une maison de vie" explique la psychanalyste.

Pour Romain Gizolme, il est important que l'établissement est un réel projet à proposer aux résidents. Si ce projet est tourné autour de l'animation, où de "la création de vie" alors les conditions d'accompagnements ne seront pas les mêmes qu'un établissement qui se focalise uniquement sur un projet médical.



Changer de regard sur la vieillesse

Solitude, isolement, distances, les conséquences de la crise sanitaire montrent à quel point il est important de changer notre regard sur la vieillesse. Cela commence notamment au niveau des politiques publiques à l'égard du grand âge, qui selon Romain Gizolme, ont trop souvent été construites "par le prisme du médico-technique".

En effet, la plupart des salariés de ces structures ont des compétences en soins infirmiers. Or, il y a trop peu d'investissements faits pour tout ce qui sort du champ médical. L'un des éléments cruciaux de réflexion de cette sortie de crise est de remettre la personne (âgée ou non) au centre des préoccupations actuelles.