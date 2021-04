"El capitan" : une passerelle pour ceux qui n'osent pas changer de vie

L'objectif de l'association est de faire connaître les initiatives inspirantes en Normandie et dans le Bocage Ornais. C'est aussi servir de passerelle entre milieu urbain et rural, faciliter échanges, et créer des opportunités de coopération comme nous l'explique Aline Massy, membre de l'association. Pour cela des sessions de "coliving" sont proposées : accueillir pour une semaine entre 10 et 15 personnes dans la maison, afin d'experimenter cette vie communautaire originale.