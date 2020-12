Eloge de la paresse et des choses inutiles

Dans une ère où nous cherchons constamment à occuper notre esprit, il est difficile de rester à ne rien faire, de se poser et de prendre un temps pour soi.

La technologie pourrait-elle en être la cause ? Le téléphone dans nos poches et la télévision dans nos foyers sont prédominants voir indispensables pour certains. Une telle nécessité de rester connecté, informé toujours dans l'immédiateté provoque un ennui ou une depression quand le manque de divertissement s'en fait ressentir.