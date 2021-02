Emploi solidaire : une bénéficiaire témoigne

Claire Minvielle, 48 ans, gère depuis maintenant six mois l’épicerie associative Le Cabas solidaire. "Quelqu’un de Solidarités Nouvelles face au Chômage m’a expliqué qu’il était possible de financer des emplois dans des associations du secteur de l’économie sociale et solidaire" explique Claire Minvielle.

C’est en partie grâce aux emplois solidaires qu’elle a pu obtenir ce poste. Claire Minvielle a dû s'impliquer en tant que bénévole dans un premier temps et ne saura que dans six mois si son poste pourra être pérennisé en CDI. En attendant, elle vit pleinement cette opportunité.