En chemin avec saint Joseph, père Matthieu Rougée

Le père Matthieu Rougée accompagne l'année saint Joseph au pied de la citadelle de Namur: une année de discernement de vie et de vocation pour une vingtaine de jeunes hommes. Prêtre de la Communauté de l’Emmanuel, avec une équipe et de nombreux laïcs, ils accompagnent l'émergence d'une nouvelle génération pour un nouvel art de vivre chrétien. www.facebook.com/MSJemmanuelnamur/ et http://www.emmanuelyouth.be/maison-saint-joseph/

Ils préparent la grande fête de saint Joseph du 19 mars, au coeur de l'année saint Joseph décrétée par le pape François. Une des routes de la marche de saint Joseph du 19 mars partira de la maison saint Joseph.

Plus d'infos : http://www.marche-de-saint-joseph.be