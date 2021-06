En direct de votre jardin

Une association pour favoriser l’agroécologie

Pour conseiller les auditeurs, Fred, jardinier et formateur pour Terre & Humanisme était présent pendant une heure. Cette association propose un apprentissage de l’agroécologie, à travers différents stages d’une journée à plusieurs mois. Ces formations s’adressent à tout type de public, amateur ou professionnel, et ont pour vocation de sensibiliser les acteurs de l’agriculture paysanne et soutenir la transition agroécologique. Une vingtaine de salariés sont présents au sein de l’association et s’organisent par une gouvernance horizontale donnant à chacun une petite part de décision.



Les conseils de Fred

Au cours de l’émission, les auditeurs ont pu poser leurs questions ou demander des conseils en jardinage. Brigitte évoquait un problème de fourmis noires dans son jardin. "Elles ne sont pas problématiques, au contraire elles peuvent aérer les sols, il ne faut pas lutter contre ces fourmis", avance le jardinier Fred.

Une autre auditrice, Chantal, est venue à l'antenne pour parler d'un problème avec son aloe vera : "l’aloe vera n’aime pas le soleil, il faut éviter de trop l’exposer. Elle a besoin d’un arrosage pas trop récurrent et surtout, l’eau ne doit pas stagner".

Autre question de Catherine sur les lauriers roses et comment bien s’en occuper : "les lauriers roses nécessitent un arrosage régulier et copieux, un à deux arrosoirs par laurier. Enfin ne mouillez pas les feuilles au risque de développer des maladies".