En marche avec les pauvres, Patrick de Bucquois

Caritas catholica en Belgique francophone et germanophone http://www.caritas.be/fr/ se mobilise dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, l’identité chrétienne, l’engagement volontaire et la pastorale. C'est un lieu de concertation entre des organisations chrétiennes assurant des services dans le domaine social et de la santé, et d’interpellation en faveur d’une société plus juste et plus fraternelle. Originaire de Fraiture et Marchin, Patrick de Bucquois est animé d'une foi libre et joyeuse. Impliqué dans la "Colline de Penuel" et dans sa paroisse saint-Martin de Montigny-le-Tilleul, il est administrateur de nombreuses ASBL: du Grand Hopital de Charleroi à Entraide & Fraternité.