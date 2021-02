En marche avec saint-Joseph, Jean-Marc Boueyrie

Dans sa lettre apostolique “Patris Corde” du 8 décembre 2020, le pape François a décrété une année spéciale dédiée à Saint Joseph en ce 150è anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l’Eglise universelle. Saint Joseph est aussi patron de la Belgique depuis 1679.

Le vendredi 19 mars 2021 aura lieu la 11è marche des hommes avec saint Joseph. Dans le cadre du double appel du pape, l’équipe porteuse de la marche de saint Joseph, composée de membres et d’amis de la Communauté de l’Emmanuel, se sent appelée à partager plus largement son chemin avec saint Joseph. Vu les règles de confinement, le concept sera de décentraliser le 19 mars 2021 de nombreuses routes de 4 à 15 participants (par sous-groupes de 4 marcheurs comme cela est autorisé) un peu partout en Belgique autour de plus de 15 abbayes, dans chaque province, trappistes en particulier, ou de lieux dédiés à saint Joseph.

En préparation du vendredi 19 mars, un parcours de 5 visio-conférences en direct sur saint Joseph sera organisé les 5 jeudis soirs sur Zoom pour les participants, avec questions-réponses, du jeudi 18 février ouvrant le carême au jeudi 18 mars, veille de la fête de saint Joseph. Chaque conférence serait ensuite diffusée sur 1RCF Belgique dans le cadre d’un parcours spécial vers le 19 mars : Première diffusion le vendredi 21h30 puis 4 rediffusions: dimimanche 11h30 - dimanche 22h30 - Mercredi 1h30 - jeudi 16h30. Le podcast sera aussi disponible.

Toutes les infos sur notre site : www.marche-de-saint-joseph.be

Page Facebook : https://www.facebook.com/marchedesaintjosephbelgique