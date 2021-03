En marche, les mères ! Le chemin de Guenaëlle De Groote

Pédagogue, mère de 5 enfants et coordinatrice de la 15è Marche des mères de famille aura lieu ce samedi 20 mars 2021, Guenaëlle De Groote livre son témoignage. Après 2 années de coopération au développement en couple au Burkina-Fasso au l’ONG Fidesco, cette bruxelloise mène une vie bien remplie à Gand. Avec l’équipe de la marche des mères, elles proposent aux mères de prendre du temps pour elles-mêmes dans la nature. Un temps pour la rencontre de soi, des autres et pourquoi pas, de Dieu. Un nouvel art de vivre.

La 15è Marche des mères de famille aura lieu ce samedi 20 mars 2021. Le thème sera tiré de l’Evangile des noces de Cana : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2,5). Qu’elles soient juste maman ou déjà grand-mère, elles se donnent toutes, dans leur vie familiale, leur vie professionnelle ou associative. Elles donnent, elles portent, elles donnent la vie de tant de façons, elles portent du fruit autant qu’elles le peuvent. Mais elles-mêmes … ? Prennent-elles assez de temps pour elles-mêmes ? Initiative de membres de la Communauté de l'Emmanuel et de mères de famille des paroisses, cette 15è marche aura lieu par petit groupes de 4. Elle s’adresse aux mères de famille mariées, célibataires, divorcées, séparées, veuves, de toutes origines sociales, géographiques.

« La marche des mères a débuté modestement en 2006 et en 2019, elles étaient plus de 300 mamans autour de la Vierge des Pauvres à Banneux. Beaucoup de mamans disent que cette expérience a mis de la lumière dans leur vie », dit Guenaëlle De Groote, coordinatrice de la marche. La marche sera enrichie de temps d’échanges, de témoignages, de prières, de silences et d’exposés.

« C’était ma première marche des mères et j’ai passé deux jours extraordinaires. L’organisation au cordeau, les moments en groupe, les moments en silence, les moments en équipe, la veillée, l’adoration, la marche, les paysages, les interventions, les rencontres et j’en passe… m’ont apporté beaucoup de paix. Etre entourée de 300 mamans m’a donné aussi beaucoup de force. L’Esprit-Saint était sans nul doute présent et l’est encore. » a dit Mireille, participante à la Marche des mères.

Contact :

http://www.marchedesmeres.be

mdm.belgique@gmail.com – Guenaëlle De Groote