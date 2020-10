En mode lecture

Wonder des éditions Pocket jeunesse, est un livre de 32 pages à lire à partir de 5 ans qui suit la vie d’Auggie, un petit garçon comme les autres si ce n’est qu’il souffre d’une maladie génétique touchant son visage. Pour les adolescents, le petit roman De l’autre côté du mur de Yael Hassan aux éditions Casterman, fait prendre conscience que le handicap peut survenir à tout âge de la vie, comme son personnage principal Louise, qui suite à une mauvaise chute se retrouve en fauteuil roulant à l’âge de 14 ans. Une histoire qui ne laisse pas insensible et nous parle de résilience avec des mots actuels et simples. L’étonnante famille Appenzell illustrée par Benjamin Lacombe et écrit par Sébastien Perez, parle quant à elle de différence et d’acceptation en suivit le parcours d’une famille dont la vie est faite de rires et de larmes. De beaux messages de tolérance.