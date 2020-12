Entraide et solidarité: Nice se relève

Dans les vallées sinistrées par la tempête Alex, alors que les accès sont encore coupés et que l’acheminement des denrées reste compliqué, une immense chaîne de solidarité s’est mise en place depuis 3 mois.

Les associations et les communautés se mobilisent, des élus se rendent régulièrement sur place pour apporter leur soutien aux habitants des villages isolés.

La reconstruction a commencé, mais elle sera longue et difficile.

Véronique Alzieu et Étienne Pépin reviennent sur la reconstruction des vallées avec leurs invités, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et spécialiste de la résilience, Marie Brenier, député de la Vème circonscription des Alpes Maritimes, Marie Isnard-Salviati, responsable du pôle solidarité du diocèse de Nice et Sébastien Olharan, maire de Breil-sur-Roya.

La solidarité: meilleur outil de reconstruction

"Ce phénomène ou les gens se retrouvaient sur la place du village spontanément, c'est quelque chose qu'on a retrouvé absolument partout" raconte Marie Brenier, députée de la Vème circonscription des Alpes Maritimes.

Après la tempête Alex, qui a dévasté les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya, des milliers de personnes se sont rassemblées pour répondre à l'urgence.

Après une catastrophe, ces élans de solidarité permettent d'éviter le syndrome post-traumatique et de rentrer dans un mode de résilience.

Suite à un choc psychologique "la mémoire se fige et si on reste figés à cette mémoire c'est le syndrome psycho traumatique" explique Boris Cyrulnik.



Le rôle des associations et du diocèse

En union avec différentes associations, comme le Secours Catholique, le diocèse de Nice a apporté un soutien important aux populations des vallées dévastées. L'objectif est "d'aider à la reconstruction" mais aussi de répondre à des besoins ciblés en termes de matériels, d'outils de travail ou de financements.

"On a des artisans qui ont perdu par exemple tout leur matériel dans cette catastrophe donc comment on fait pour les aider à racheter ce matériel, quel partenariat on peut avoir avec les institutions en place" explique Marie Isnard-Salviati, responsable du pôle solidarité du diocèse de Nice.

La foi, un moteur pour la résilience

La spiritualité est une ressource incontestable dans des situations de désespoir profond. "Le fait d'être croyant, quel que soit la croyance, organise une stratégie face à la maladie, face au malheur" explique Boris Cyrulnik.

L'écoute et la présence restent primordiales en cette période de reconstruction. Les curés des différentes vallées sont très présents, ainsi que Mgr Marceau, archevêque de Nice, qui a rendu plusieurs fois visite aux habitants. "Les communautés chrétiennes sont à la disposition des habitants d'une manière ou d'une autre" rappelle Marie Isnar-Salviati.