Le 23 juin, c'est la journée mondiale des veufs et veuves. A cette occasion, partons à la découverte d'une association dans le Loiret qui les soutient : Espérance et Vie.

Plus d'informations : https://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaire-servicesmvts/761-esperance-et-vie