Et vous, quels sont vos voeux pour 2021 ?

Des vœux empreints d’espoir

De nombreux messages positifs ont été délivrés, bien que face à l’adversité de cette année, certains appréhendent de formuler leurs vœux pour 2021. Toutefois, la fibre d’espérance reste majoritaire et les auditeurs souhaitent cultiver la bienveillance, la fraternité et la joie, propager la paix, et préserver leur foi. Marie, une auditrice nous dit "que chacun malgré la crise se laisse aller à l’émerveillement, aux petits bonheurs de la vie", et Monseigneur Bernard Podvin, conseiller pastoral de RCF, de poursuivre "il faut s’ouvrir à l’émerveillement et à la contemplation, car cela refait l’homme dans son être profond". Cette lumière intérieure est signe d’espoir, sans toutefois entraver le discernement face aux difficultés encore à venir.



Une situation compliquée

"Le virus a interrompu la marche du monde de manière inattendue, ce qui a permis de nous questionner sur notre système et la direction que celui-ci prenait" explique Bernard Podvin. Ce virus a été révélateur d’une humilité nécessaire et a provoqué de grands moments fraternels, solidaires, mais aussi de l'angoisses durant l’année 2020. Les épreuves durant cette période se sont multipliées et ont éprouvés nombre de citoyens, la crise du Covid ayant lourdement impacté le secteur économique et social. Certains formulent alors les vœux que les secteurs anciennement dynamiques et porteurs d’emploi redeviennent vivants.



Tisser l’avenir ensemble

"Pour continuer à avancer, on se doit d’être en communion les uns avec les autres, c’est notre responsabilité" explique Monseigneur Bernard Podvin. Avoir de petites attentions pour ses proches, cultiver le lien social, accompagner les personnes les plus fragiles, s’engager pour aider les plus précaires, mettre en avant des initiatives positives, sont autant de moyens de se sortir collectivement de cette crise et d’affronter l’avenir sous de meilleurs auspices. Les changements liés à la crise du Covid permettent également de repenser le système et de l’améliorer : d’abord aider dans l’urgence, mais ensuite de travailler sur le long terme.