Etudiants : une détresse qui grandit chaque jour...

Une rentrée avortée, des cours en distanciel, une solitude de plus en plus grande, une précarité grandissante et parfois un desespoir qui conduit à l'irreparable : les étudiants subissent la crise sanitaire de plein fouet. Et leurs espoirs d'un retour à la vie normale s'amenuisent. Lucas Lauber, étudiant en licence de journalisme de proximité au Pôle Lardy est allé à la rencontre de ces étudiants, mais aussi d'une association Sherpa qui tente de libérer la parole à Vichy.