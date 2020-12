Face à la crise, l’agrobusiness n’est pas la solution en Indonésie

La crise sanitaire a généré des crises sociales et économiques importantes, d’autant plus en Indonésie, pays d’Asie du Sud Est le plus touché. Des restrictions de déplacement ont été imposées et la crise sanitaire a encore plus fragilisé l’économie du pays et a provoqué une crise économique. Les intérêts économiques prennent de plus en plus le dessus et les choix gouvernementaux précipitent la pauvreté et la crise sociale : situations d’accaparement des terres par le gouvernement, d’expropriations, de criminalisation des agriculteurs, arrestations de leaders paysans ou syndicaux. Cette réponse politique apportée au contexte actuel est à l’opposé des valeurs du CCFD-Terre solidaire et de son partenaire SPI. La SPI est la plus importante fédération d’organisations paysannes en Indonésie, elle regroupe plus d’1 million de membres. La fédération milite depuis des années pour l’adoption de politiques publiques respectant les petits paysans et un autre modèle agricole, vecteur de sécurité alimentaire.