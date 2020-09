Faire l’inventaire de "ce à quoi je tiens" pour construire le monde d'après

Quel est le territoire sur lequel nous habitons ? Pouvons-nous le décrire ? Quelles sont les entités indispensables à notre existence ? Ces éléments sont-ils menacés ? De quoi dépend notre subsistance ?

La démarche d'auto-description des conditions d'existence a été imaginée et formulée pour la première fois par le philosophe, sociologue et anthropologue des sciences, Bruno Latour dans son livre "Où atterrir ?" (2017), qui invite à l'action et offre un nouveau regard sur ce qu’on a l’habitude d’appeler crise écologique. Elle aujourd'hui promue et développée par les ateliers d'auto-description Laudato si', proposés par le consortiim "où atterrir", dans des paroisses urbaines et rurales de la région Centre et de la région Nouvelle-Aquitaine, des colloques et des établissements scolaires.

Discerner ce qui nous permet de vivre, ce dont nous dépendons

L'objectif : faire un exercice d'auto-description de son terrain de vie, pour aider les participants à se ressaisir d'eux-même et à se rendre plus sensibles au "cri de la terre et des pauvres", clameur relayée par le pape François dans l'encyclique Laudato si'. Une fois mise au point, la méthodologie des ateliers paroissiaux sera proposée à la Conférence des évêques de France.

Le critère de la joie

Qu'est-ce qui nous donne de la joie ? Voilà un bon critère pour savoir ce qu'il faut conserver ou non dans notre vie. "La joie est un critère de discernement fondamental dans les exercices de Saint Ignace de Loyola ", explique Anne-Sophie Breitwiller, sociologue, théologienne, membre du consortium "Où atterrir ?". "La démarche "où atterrir" nous met face à des sujets extrêmement sensibles et face nos contradictions, et permet ensuite de nous poser des questions qui seront partagées avec d'autres. "L'objectif de ce projet est de faire un monde qu'on partage ensemble", précise Soheiml Hajmirbaba, architecte, urbaniste et membre du consortium "Où atterrir ?"

"L'urgence écologique peut être paralysante, mais la première chose est de commencer. La question n'est pas tellement d'aller vite ou lentement mais d'avoir un rythme. Surtout ne nous arrêtons pas ! ", souligne Anne-Sophie Breitwiller.