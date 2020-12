Faire vivre et résonner la fraternité

L’association 1 lettre 1 sourire

Créée le 16 mars dernier par de jeunes cousins, 1 lettre 1 sourire est une association qui se mobilise pour lutter contre l’exclusion sociale et la solitude des personnes âgées ou isolées, par la rédaction de lettres bienveillantes. Cette plateforme s'est montée en deux jours, suite au premier confinement et à ses impacts visibles sur les personnes âgées en situation d’isolement, déclenchant une inquiétude générale sur la santé mentale des résidents en maison de retraite. "Nous avons eu la volonté d’agir et de profiter de ce temps libre de confinement pour apporter du soutien et un peu de bonheur à nos aînés" explique Hortense Duron, co-fondatrice, et membre de l’équipe de relecture. La plateforme permet à tous d’écrire une lettre ou un mot doux à une personne âgée. Les lettres, environ 3200 par jour, sont relues puis envoyées à un des EHPAD partenaires.



L’association Se Canto

Se Canto est une association de plus de 20 ans, intergénérationnelle, et qui unit les générations par le chant, par le biais de visites bénévoles dans des maisons de retraite et hôpitaux gériatriques. L’objectif est de partager des moments de joie et de fraternité. Les bénévoles rentrent dans les maisons de retraite une fois par mois, lors d’une après-midi conviviale, pour chanter un peu tous les répertoires, comme certains tubes de leur époque, ou des années 1980/1990, qu’ils peuvent choisir, le but étant qu’ils participent autant que possible. "La musique est indéniablement une source de bien-être, et les chants ont des effets bénéfiques sur les résidents : cela calme l’anxiété, stimule la créativité, la mobilité et la diction" explique Sophie Fitte, membre de l’association et responsable d’une équipe sur Grenoble. Les résidents sont souvent seuls, parfois jamais visités, et ces après-midis permettent de créer du lien, comme le souligne Sophie Fitte : "le chant est le moyen de rentrer en contact avec eux, c’est universel et gai, et cela favorise la relation au-delà des mots".



Se mobiliser tous ensemble

Un des problèmes majeurs durant ces confinements est évidemment le manque de lien social, dont il a découlé différentes actions de solidarité, car ceux-ci ont déclenché pour la population, une vraie volonté et une vraie envie d’être en lien et d’être unie dans l’adversité. Des personnes se mobilisent pour le vivre-ensemble, au travers d’initiatives positives, permettant d’entretenir et de garder ce lien, comme les actions des associations Se Canto et 1 lettre 1 sourire. "La fraternité, c‘est le fait d’aider l’autre et de faire preuve d’empathie et de sensibilité, de se rappeler qu’on est tous un peu sur un pied d’égalité, et de se reconnecter avec l’humanité, car c’est essentiel", explique Hortense Duron.