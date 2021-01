À l’occasion de la journée internationale des droits de tous les enfants, 16 services d’accompagnement en accueil familial ont rappelé qu’aujourd’hui plus de 600 enfants sont en attente d’une famille qui pourrait les accueillir. Guy De Backer, porte-parole de « Famille d’Accueil » , répond à nos questions et nous redit que chaque enfant a droit à un foyer et à tout l’amour dont il a besoin pour bien grandir.