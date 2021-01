Familles d'acceuil et d'adoption

La famille et en particulier les parents sont les premiers remparts de l'enfant contre la violation de ses droits et de son intégrité. Le droit de l'enfant à avoir une famille est clairement énoncé dans la convention international des droits de l'enfant. Pourtant 600 enfants sont en attente d'une famille d'acceuil en Belgique ! Aujourd'hui, deux témoins nous racontent l'expérience d'acceuil d'urgence, pour l'une et l'adoption, pour l'autre.