Être endetté : un fardeau ou une liberté ? Alors que la dette publique de la France devrait dépasser 120% du PIB pour la seule année 2020 (soit 80 000 euros par ménage), on peut se poser des questions sur le futur incertain qui nous attend. Qui va payer la facture ? On ne pourrait pas effacer l'ardoise ? Anne Kerléo et Melchior Gormand discutent ce matin de ces sujets complexes avec trois invités.

Marcel Rémon est jésuite, satisticien et dirige le CERAS, il est aussi directeur de la revue Projet qui pose la question "Faut-il toujours payer ses dettes ?" dans son nouveau numéro.

Marc Pourroy est économiste, maître de conférences à l'Université de Poitiers. Fanny Gallois est coordinatrice de la plateforme Dette et développement qui vise à informer les français sur la question de l'endettement.



Dettes et... dettes

Nous avons naturellement tendance à poser une définition financière sur le mot "dette". Or, depuis quelques temps certaines voix tentent de se faire entendre pour évoquer d'autes formes de dette, comme la dette écologique par exemple, que nous portons déjà et que nous transmettrons aux prochaines générations. Marc Pourroy a récemment signé une tribune avec de nombreux confrères économistes pour annuler les dettes publiques détenues par la BCE . Cette tribune établit un lien avec la dette environnementale qui est "plus compliquée à mesurer parce qu'on n'a pas de contrat financier qui nous donne sa valeur, on n'a pas non plus d'historique, du coup c'est vraiment le défi du moment [...] il y a peut-être quelque chose d'historique à faire aujourd'hui et pour cela on a besoin d'investir."



La différence entre l'endettement de l'État et des particuliers

Il est possible, et c'est arrivé au fil de l'Histoire, dans l'Allemagne de l'aprés-guerre notamment, de supprimer la dette d'un état. Or, ça n'est pas toujours le cas pour un particulier, ce qui peut sembler injuste. Fanny Gallois précise qu'il y a des différences importantes entre ces deux formes de dettes. En revanche, ce qui n'existe pas pour des états, "c'est des mécanismes de faillite qui sont quand même prévus [...] qui vont permettre de considérer que dans certaines circonstances on va effacer la dette d'un particulier." Les états se répartissent la dette des pays pauvres et forment des "clubs" d'états créanciers. L'endettement n'est pas gratuit est a un coût non-négligeable bien plus important pour les pays pauvres que pour les pays riches, c'est ce qu'on appelle le coût de la dette qui créé de nombreuses inégalités.