Favoriser l'écriture chez les jeunes pendant le confinement

La jeunesse et l’écriture : un rapport hétéroclite

Les jeunes ne sont de prime abord pas tous égaux face à l’écriture et à la lecture. Certains parents poussent leurs enfants à écrire car ils ont été baignés par de nombreuses lectures et entourés de livres, quand d’autres découvrent le monde littéraire seul, durant un apprentissage personnel, comme l’explique Thibault Lacarrière, délégué général de l’association Labo des Histoires : "les enfants qui ont un lien naturel avec l’écriture ont souvent eu une éducation liée aux livres". Toutefois, l’écriture a comme avantage d’être à portée de tous, elle ne nécessite pas de coûts économiques importants, ni de connaissances particulières et est accessible. Les obstacles à l’écriture sont ainsi symboliques mais parfois très puissants.



Le développement de nombreuses capacités

Lorsque l’enfant est dans de bonnes conditions pour écrire, avec un environnement stimulant et positif, l’écriture peut l’épanouir et développer chez lui de multiples capacités. Ses bénéfices sont ainsi nombreux : stimule la créativité, l’imagination, construit et nourrit la confiance en soi, développe les capacités de communication, la maîtrise des règles de français et de l’orthographe. En outre, lorsque l’écriture n’est pas considérée comme une obligation, elle est un moyen d’expression très puissant et favorise la compréhension du monde actuel et l’instruction, comme l’exprime Thibault Lacarrière, "on ne comprend du monde que ce qu’on ne peut en exprimer".



Un concours révélateur de talents

Les jeunes peuvent être effrayés à l’idée d’écrire, soit par impression de ne pas être suffisamment écoutés et entendus, soit par manque de confiance. L’école peut notamment les détourner du plaisir d’écrire en se focalisant sur les règles grammaticales et de syntaxe et en reléguant au second plan les capacités d’écriture. Le Prix Clara est un prix décerné à des jeunes de moins de 18 ans, qui s’évertue à redonner lumière et reconnaissance au travail et au talent de certains jeunes. Ouvert pour tous les jeunes, sans consignes (hormis celle que le texte soit une nouvelle), ni genre littéraire privilégié, les lauréats sélectionnés par un jury voient leurs nouvelles publiées dans un livre. "Cette génération est la relève, ces jeunes offrent des textes très construits et empreints d’émotion, ils possèdent un rapport à l’écriture très beau et très sincère" affirme Claire Renaud, éditrice jeunesse chez Fleurus, en charge du Prix Clara.