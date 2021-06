Favoriser les liens avec les grands-parents dans les familles

Des grands-parents au centre de la famille

La place des grands-parents dans la famille est importante. Une place qui repose généralement sur plusieurs aspects comme l’explique Monique Desmedt, psychologue et médiatrice pour l’Ecole des Grands-Parents Européens : "la place des grands-parents est essentielle, même si aujourd’hui, leur rôle est moins central au sein de la famille {...} leur place reste importante surtout sur le plan affectif et de transmission". Pour assurer son rôle de transmission, Jacqueline, une auditrice régulière de l’émission qui a 18 petits-enfants, rédige à la main un livre d’une cinquantaine de pages pour chacun de ses petits-enfants, des ouvrages où elle leur raconte sa vie, son histoire et les recettes familiales. Une manière originale de renforcer les liens entre grands-parents et petits-enfants. Pour Monique Desmedt, ce genre d’action "inscrit l’enfant dans l’histoire familiale ; la transmission entre générations est essentielle".

Mais depuis le début de la crise du coronavirus, les relations entre grands-parents et le reste de la famille ont été mises à l’épreuve. "Les grands-parents ont été exclus, écartés, mais ils ont su transformer leur relation et leur communication“ affirme la médiatrice. Certaines solutions existent pour garder le contact.



Parlapapi : quand le numérique ne suffit pAS

Si les nouveaux moyens de communication numérique ont su réinventer et intensifier les relations familiales, la fracture avec les plus âgés est parfois trop importante, pour entretenir une relation à distance avec ces outils numériques. La start-up Parlapapi offre une solution dont le principe est simple : envoyer des photos et du texte sur WhatsApp qui seront par la suite imprimées et envoyées aux grands-parents dans une enveloppe rouge. Pour Pierre-Hugues Moreau, co-fondateur de Parlapapi, le format papier représente bien plus que le numérique : "recevoir une petite lettre fait chaud au cœur {…} une photo imprimée est tellement différente qu’en numérique".



Une école pour apprendre à être un bon grand-parent

Les relations avec les grands-parents ne sont pas toujours simples, rappelle Monique Desmedt : "dans 7 à 8 % des cas, c'est compliqué. Certains grands-parents sont en conflit avec leurs familles". C’est là que l'Ecole des Grands-Parents Européens intervient grâce à plusieurs actions comme favoriser les liens entre les différents membres de la famille et les grands-parents, étudier le rôle des grands-parents, et mettre en place des évènements comme Tricotez Cœur ou encore Babalia, deux initiatives qui permettent de venir en aide aux jeunes mères les plus démunies, grâce à l’aide de grands-mères.