Fête de la Science: les enfants se réconcilient avec les fruits et légumes

Cette semaine, de nombreux ateliers sont proposés aux jeunes curieux de découvrir les sciences. C'est le cas à l'ISARA, l'Institut d'Agriculture et d'Agroalimentaire de Lyon, qui propose aux enfants des expériences ludiques autour des fruits et légumes. L'objectif est de les sensibiliser à la fois aux sciences et à l'équilibre alimentaire en leur apprenant les bienfaits des légumes.

Des apprentis chimistes

Equipés de lunettes et d'une blouse de laboratoire, les élèves du collège Théodore Monod ont dû déterminer quels fruits et légumes contenaient le plus de vitamine C. Ils disposaient également de tubes à essais et de bechers comme de véritables laborantins.



La fête de la science se déroule jusqu'à dimanche 15 octobre 2017 avec encore plein d'animations et d'ateliers proposés partout à Lyon.